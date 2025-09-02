Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin

Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.

Die Oelsnitzer Stadtmeister im Schießen der Nichtaktiven sind am Samstag während des Schützenfestes der Schützengesellschaft Oelsnitz ausgeschossen worden. Rund um den acht Stunden andauernden Wettkampf gab es auch vielfältige Aktivitäten für die Besucher des Areals an der Schönecker Straße.