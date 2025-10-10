Die schönsten Bilder vom Testspiel der SG Dynamo Dresden gegen den SSV Jahn Regensburg in Auerbach

Das Freundschaftsspiel in der Arena zur Vogtlandweide ist mit 5:1 (3:0) klar an die Landeshauptstädter gegangen. Der Klassenunterschied war für die 587 Zuschauer sofort spürbar.

Heiko Scholz ist eine Legende. In der DNA des Görlitzers sind die ganz großen Vereine verwurzelt: Dynamo Dresden, Bayer Leverkusen, Werder Bremen. Natürlich auch Chemie und Lok Leipzig. Mit Lok stand „Scholzer“ 1987 im Europapokalfinale. Mit Leverkusen gewann der einstige Spielmacher 1993 den DFB-Pokal. Fast 300 Erstligaspiele in Ost und... Heiko Scholz ist eine Legende. In der DNA des Görlitzers sind die ganz großen Vereine verwurzelt: Dynamo Dresden, Bayer Leverkusen, Werder Bremen. Natürlich auch Chemie und Lok Leipzig. Mit Lok stand „Scholzer“ 1987 im Europapokalfinale. Mit Leverkusen gewann der einstige Spielmacher 1993 den DFB-Pokal. Fast 300 Erstligaspiele in Ost und...