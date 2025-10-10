Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Testspiel SG Dynamo Dresden gegen SSV Jahn Regensburg in Auerbach: Oscar Schönfelder (SSV, v.l.), Jan Hendrik Marx – der ein sensationelles Freistoßtor erzielte – und Tony Menzel (beide von Dresden) im Lauf nach dem Ball.
Testspiel SG Dynamo Dresden gegen SSV Jahn Regensburg in Auerbach: Oscar Schönfelder (SSV, v.l.), Jan Hendrik Marx – der ein sensationelles Freistoßtor erzielte – und Tony Menzel (beide von Dresden) im Lauf nach dem Ball. Bild: Joachim Thoß
Testspiel SG Dynamo Dresden gegen SSV Jahn Regensburg in Auerbach: Oscar Schönfelder (SSV, v.l.), Jan Hendrik Marx – der ein sensationelles Freistoßtor erzielte – und Tony Menzel (beide von Dresden) im Lauf nach dem Ball.
Testspiel SG Dynamo Dresden gegen SSV Jahn Regensburg in Auerbach: Oscar Schönfelder (SSV, v.l.), Jan Hendrik Marx – der ein sensationelles Freistoßtor erzielte – und Tony Menzel (beide von Dresden) im Lauf nach dem Ball. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Die schönsten Bilder vom Testspiel der SG Dynamo Dresden gegen den SSV Jahn Regensburg in Auerbach
Von Karsten Repert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Freundschaftsspiel in der Arena zur Vogtlandweide ist mit 5:1 (3:0) klar an die Landeshauptstädter gegangen. Der Klassenunterschied war für die 587 Zuschauer sofort spürbar.

Heiko Scholz ist eine Legende. In der DNA des Görlitzers sind die ganz großen Vereine verwurzelt: Dynamo Dresden, Bayer Leverkusen, Werder Bremen. Natürlich auch Chemie und Lok Leipzig. Mit Lok stand „Scholzer“ 1987 im Europapokalfinale. Mit Leverkusen gewann der einstige Spielmacher 1993 den DFB-Pokal. Fast 300 Erstligaspiele in Ost und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
25.09.2025
2 min.
Dynamo Dresden nutzt Länderspielpause für ein Testspiel im Vogtland
Christoph Daferner (links) ist hier im Zweikampf mit Regensburgs Louis Breunig (rechts) zu sehen. Der Dynamo-Stürmer hatte sein Team Ende Juli 2024 in Auerbach 1:0 in Führung gebracht.
Der Fußball-Zweitligist aus der Landeshauptstadt läuft in zwei Wochen beim VfB Auerbach auf. Die Vogtländer sind allerdings nur Ausrichter. Gegner ist wie schon im Juli 2024 ein Drittligist.
Monty Gräßler
11:36 Uhr
2 min.
Zwischen 500 und 1000 Karten sind schon weg: SG Dynamo Dresden gegen SSV Jahn Regensburg heute in Auerbach – das Wichtigste vorab zusammengefasst
In der Arena zur Vogtlandweide treffen heute erneut die SG Dynamo Dresden und der SSV Jahn Regensburg aufeinander.
Zwei Vereine mit riesiger Fan-Gemeinde treffen heute Nachmittag auf neutralem Boden in der Arena zur Vogtlandweide zu einem Testspiel aufeinander. Im Juli 2024 siegte an gleicher Stelle Regensburg.
Laura-Louis Freimann
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel