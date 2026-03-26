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Ippons Henning Weingart (links) gewann alle drei Kämpfe in seiner Gruppe; hier gegen Mailo Liebig (TSV Vorwärts Mylau).
Ippons Henning Weingart (links) gewann alle drei Kämpfe in seiner Gruppe; hier gegen Mailo Liebig (TSV Vorwärts Mylau). Foto: Joachim Thoß
Ippons Henning Weingart (links) gewann alle drei Kämpfe in seiner Gruppe; hier gegen Mailo Liebig (TSV Vorwärts Mylau).
Ippons Henning Weingart (links) gewann alle drei Kämpfe in seiner Gruppe; hier gegen Mailo Liebig (TSV Vorwärts Mylau). Foto: Joachim Thoß
Auerbach
„Die vogtländischen Vereine machen echt eine gute Arbeit“
Von Florian Wißgott
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Beim Judo-Vogtlandpokal des JV Ippon in der Rodewischer Göltzschtalhalle haben 210 Sportler aus 22 Vereinen ihr Können gezeigt. Vor welchen Herausforderungen die vogtländischen Judovereine derzeit stehen.

Auch wenn am Samstag beim offenen Vogtlandpokal des JV Ippon in der Rodewischer Göltzschtalhalle 80 Judoka der Altersklasse U 9 sowie 130 der U 11 aus 22 Vereinen auf die Matten gingen, haben die vogtländischen Judovereine mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen.
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