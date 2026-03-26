„Die vogtländischen Vereine machen echt eine gute Arbeit“

Beim Judo-Vogtlandpokal des JV Ippon in der Rodewischer Göltzschtalhalle haben 210 Sportler aus 22 Vereinen ihr Können gezeigt. Vor welchen Herausforderungen die vogtländischen Judovereine derzeit stehen.

Auch wenn am Samstag beim offenen Vogtlandpokal des JV Ippon in der Rodewischer Göltzschtalhalle 80 Judoka der Altersklasse U 9 sowie 130 der U 11 aus 22 Vereinen auf die Matten gingen, haben die vogtländischen Judovereine mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Auch wenn am Samstag beim offenen Vogtlandpokal des JV Ippon in der Rodewischer Göltzschtalhalle 80 Judoka der Altersklasse U 9 sowie 130 der U 11 aus 22 Vereinen auf die Matten gingen, haben die vogtländischen Judovereine mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen.