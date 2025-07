„Die Vorbereitung lief einfach etwas zu glatt“: VFC Plauen patzt bei Generalprobe in Tschechien

Beim FK Chomutov, Absteiger aus der 3. Liga in Tschechien, zogen die Vogtländer am Samstag mit 0:2 den Kürzeren. VFC-Coach Sedat Gören war dementsprechend unzufrieden.

Für den VFC Plauen war das Spiel beim FK Chomutov der letzte Härtetest vor dem Start in die Oberliga. Die Plauener trafen auf einen ambitionierten Gastgeber, der nach dem Abstieg aus der 3. Liga in Tschechien sofort wieder hoch will. Das bekamen auch die VFC-Kicker zu spüren – und verloren das Spiel am Samstagnachmittag mit 0:2 (0:1).