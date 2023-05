Digitalisierung im Sportverein: "Viele haben eher noch Angst davor"

Der Kreissportbund Vogtland greift beim nächsten Sportdialog am 13. Juni in der Kemmlerschule in Plauen ein Thema auf, mit dem er schon im Vorfeld für Diskussionen sorgt. Konnte in den vergangenen Jahren mit "Sport und Politik", "Sport und Gesundheit" oder "Sport und Wirtschaft" jeder Verein auf Anhieb etwas anfangen, so sieht das...