Doppelt hält besser: Rodewischer Handballwölfe besiegen Flöha in der Regionsliga erneut

Beim Rückspiel war der VfB personell zwar besser aufgestellt als bei der letzten Begegnung. Trotz großen Kampfes behielten die Vogtländer aber wieder die Oberhand.

Nach vier Niederlagen in Folge gewannen die Rodewischer Handballwölfe am Samstag in der Regionalliga gegen den Tabellennachbarn VfB Flöha mit 40:34 (16:14). Trotz gemischter Gefühle starteten die Vogtländer gut ins Spiel und führten mit 2:0. Doch technische Fehler und ungenaue Abschlüsse brachten Flöha zurück, der VfB erzielte in der 15....