Von links freuen sich Sportchef Aron Fläschendräger, Laura Langebach, Avialle Egri, Pascal Schön und Dirk Löffler über die Meisterschaft in der Landesliga Sachsen.
Von links freuen sich Sportchef Aron Fläschendräger, Laura Langebach, Avialle Egri, Pascal Schön und Dirk Löffler über die Meisterschaft in der Landesliga Sachsen. Bild: Björn Fläschendräger
Oberes Vogtland
Doppelte Freude für Sportschützen aus Oelsnitz: Zweite Mannschaft holt Landesligatitel
Von Björn Fläschendräger
Nach dem Aufstieg der ersten Vertretung in die 1. Luftpistolen-Bundesliga holte nun auch die zweite den Titel. Aufsteigen soll sie aber nicht.

Die 1. Bürgerliche Schützengilde Oelsnitz erlebt eine außergewöhnlich erfolgreiche Saison: Nachdem die erste Mannschaft bereits die Meisterschaft in der 2. Bundesliga feiern und den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt machen konnte, legte nun auch die zweite Vertretung nach. Beim Saisonfinale der Luftpistolen-Landesliga Sachsen in Dresden...
