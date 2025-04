Doppelter Torwartpatzer bringt Irfersgrüner um Heimsieg: „So steigen wir ab“

Zwei Eigentore in der Schlussphase von Ersatz-Torwart Max Schubert lassen den Tabellenvorletzten aus Frankenberg im Duell der Aufsteiger am Sonntag beim 2:2 jubeln. Beim BSV wächst die Abstiegssorge.

Eigentlich war alles angerichtet für den so wichtigen zwölften Sieg in dieser Saison: Der BSV Irfersgrün lag im Heimspiel am Sonntag nach 70 Minuten mit 2:0 vorn, der gastierende SV Barkas Frankenberg hatte nicht nur seit sieben Partien nicht mehr gepunktet, sondern auch drei 0:6-Niederlagen in Folge kassiert. „Was dann passiert ist, dazu...