Drama im Fußball-Sachsenpokal: SC Syrau scheitert in letzter Minute am Einzug ins Achtelfinale an Oberligist Grimma

Plauen
Bis zur 94. Minute führte der Sachsenklasse-Vertreter dank eines frühen Doppelpacks von Paul Schneider. Zwei Standard-Tore eines ehemaligen VFC-Spielers machten den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale aber zunichte.
Nur zwei Minuten fehlten dem SC Syrau am Samstag zur Sensation in der dritten Runde des Fußball-Sachsenpokals. „Wir haben es überhaupt nicht verdient, weiterzukommen, denn so wie wir aufgetreten sind, haben wir im Achtelfinale eigentlich nichts verloren“, sagte Tommy Kind vom FC Grimma nach dem 4:2 (0:2)-Sieg seiner Mannschaft nach...
