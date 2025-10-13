Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Drama im Fußball-Sachsenpokal: SC Syrau scheitert in letzter Minute am Einzug ins Achtelfinale an Oberligist Grimma

Der SC Syrau wurde nach der 2:0-Führung durch Kapitän Paul Schneider „vogelwild“. Doch in der Nachspielzeit machte Grimmas Joker dem Team einen Strich durch die Rechnung.
Der SC Syrau wurde nach der 2:0-Führung durch Kapitän Paul Schneider „vogelwild“. Doch in der Nachspielzeit machte Grimmas Joker dem Team einen Strich durch die Rechnung. Bild: Bernd Genßen
Plauen
Drama im Fußball-Sachsenpokal: SC Syrau scheitert in letzter Minute am Einzug ins Achtelfinale an Oberligist Grimma
Von Florian Wißgott
Bis zur 94. Minute führte der Sachsenklasse-Vertreter dank eines frühen Doppelpacks von Paul Schneider. Zwei Standard-Tore eines ehemaligen VFC-Spielers machten den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale aber zunichte.

Nur zwei Minuten fehlten dem SC Syrau am Samstag zur Sensation in der dritten Runde des Fußball-Sachsenpokals. „Wir haben es überhaupt nicht verdient, weiterzukommen, denn so wie wir aufgetreten sind, haben wir im Achtelfinale eigentlich nichts verloren“, sagte Tommy Kind vom FC Grimma nach dem 4:2 (0:2)-Sieg seiner Mannschaft nach...
