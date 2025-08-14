Drei Klassen Unterschied: VfB Auerbach will im Sachsenpokal beim SV Lichtenberg die Wende erzwingen

Nach zwei bitteren Niederlagen zum Saisonstart stehen die Vogtländer unter Zugzwang. Beim Kreispokalsieger aus Mittelsachen zählt für den Fußball-Oberligisten nur ein Sieg.

Der Auftakt in die neue Saison ist für den VfB Auerbach misslungen – 0:6 Tore, keine Punkte. Und am Sonntag, 15 Uhr, wartet auf den Fußball-Oberligisten der Sachsenpokal und das Auswärtsspiel beim SV Lichtenberg (Mittelsachsenliga, vergleichbar mit der Vogtlandliga) – und damit dem Kreispokalsieger in Mittelsachsen. Die Erzgebirger holten... Der Auftakt in die neue Saison ist für den VfB Auerbach misslungen – 0:6 Tore, keine Punkte. Und am Sonntag, 15 Uhr, wartet auf den Fußball-Oberligisten der Sachsenpokal und das Auswärtsspiel beim SV Lichtenberg (Mittelsachsenliga, vergleichbar mit der Vogtlandliga) – und damit dem Kreispokalsieger in Mittelsachsen. Die Erzgebirger holten...