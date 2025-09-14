Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa stehen nach hartem Auftaktprogramm stark da: „Das hätte keiner geglaubt“

Die Spitzenstädter triumphierten vor 873 Zuschauern beim Stralsunder HV mit 31:27. Trotz einer schwächeren Phase fanden sie mit Teamgeist und cleveren Spielzügen zurück. Beim nächsten Heimspiel hofft man nun auf ein Beben.

Müde, aber glücklich kletterten die Plauener Drittliga-Handballer am frühen Sonntagmorgen aus dem Mannschaftsbus. Der 22-Stunden-Trip an die Ostseeküste hatte sich gelohnt, die Plauener gewannen beim Stralsunder HV mit 31:27 und feierten den dritten Sieg im vierten Spiel.