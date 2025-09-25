Dynamo Dresden nutzt Länderspielpause für ein Testspiel im Vogtland

Der Fußball-Zweitligist aus der Landeshauptstadt läuft in zwei Wochen beim VfB Auerbach auf. Die Vogtländer sind allerdings nur Ausrichter. Gegner ist wie schon im Juli 2024 ein Drittligist.

Die vogtländischen Anhänger der SG Dynamo Dresden können ihren Lieblingsverein auch in dieser Saison wieder einmal direkt vor der Haustür erleben. Wie der VfB Auerbach am Mittwoch informierte, ist der Zweitliga-Aufsteiger aus der Landeshauptstadt am Donnerstag, 9. Oktober, in der Arena zur Vogtlandweide zu Gast. Demnach erfolgt 15.30 Uhr der... Die vogtländischen Anhänger der SG Dynamo Dresden können ihren Lieblingsverein auch in dieser Saison wieder einmal direkt vor der Haustür erleben. Wie der VfB Auerbach am Mittwoch informierte, ist der Zweitliga-Aufsteiger aus der Landeshauptstadt am Donnerstag, 9. Oktober, in der Arena zur Vogtlandweide zu Gast. Demnach erfolgt 15.30 Uhr der...