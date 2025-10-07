Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vor über 200 Zuschauern läuft hier Julian Haufe von der SpG Bad Brambach/Adorf (schwarzes Trikot) den Veilchen davon.
Vor über 200 Zuschauern läuft hier Julian Haufe von der SpG Bad Brambach/Adorf (schwarzes Trikot) den Veilchen davon. Bild: Johannes Schmidt
Vor über 200 Zuschauern läuft hier Julian Haufe von der SpG Bad Brambach/Adorf (schwarzes Trikot) den Veilchen davon.
Vor über 200 Zuschauern läuft hier Julian Haufe von der SpG Bad Brambach/Adorf (schwarzes Trikot) den Veilchen davon. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Ehemaliger Publikumsliebling bei Erzgebirge Aue und VFC Plauen gastiert in Adorf
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Fußball-Sachsenpokalspiel der D-Junioren ließ die SpG Bad Brambach/Adorf nur ein 0:4 gegen den FC Erzgebirge Aue zu. Der Star des Spiels stand allerdings an der Seitenlinie.

Sehr gut verkauft haben sich am Freitag die C-Junioren der SpG Bad Brambach/Adorf im Fußball-Landespokal. Gegen die U-14-Auswahl des FC Erzgebirge Aue unterlagen die Obervogtländer lediglich mit 0:4. 220 Zuschauer im Stadion an der Elsteraue in Adorf sahen ein technisch gutklassiges Match, in dem die Gastgeber auch drei richtig gute...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
18:52 Uhr
2 min.
Nagelsmann: Kontakt mit Neuer, aber keine WM-Pläne
Julian Nagelsmann berichtet über seine Torwart-Pläne.
Trotz Kontakt zu Manuel Neuer plant Nagelsmann kein Comeback des Torwarts für die Nationalelf. Die Nummer eins bleibt Oliver Baumann – zumindest vorerst.
27.09.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Bei den kleinen Veilchen läuft es oft besser als bei den großen
Maxim Kindel im Vorwärtsgang mit Ball am Fuß. Gegen Dresden traf der Auer dreimal.
Zwei Nachwuchsteams der Porsche-Kumpelschmiede kicken in Deutschlands höchster Jugendliga. Vor allem die U 19 meistert diese Herausforderung sehr gut. Zum Topspiel bittet am Sonnabend die U 15.
Anna Neef
07.10.2025
2 min.
Tennis: Elsteraner gewinnt zum siebenten Mal in Folge die Adorfer Stadtmeisterschaft
Die beiden Adorfer Tennis-Stadtmeister 2025, Doris Pötzsch und Steffen Lachmann.
Steffen Lachmann hat am Freitag erneut den Titel bei der 21. Adorfer Stadtmeisterschaft im Tennis verteidigt. Bei den Frauen gewann erstmals Doris Pötzsch. Wieso der Seriensieger immer wieder beim Turnier des ESV Lok ans Netzt geht.
Florian Wißgott
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel