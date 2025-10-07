Ehemaliger Publikumsliebling bei Erzgebirge Aue und VFC Plauen gastiert in Adorf

Oberes Vogtland
Im Fußball-Sachsenpokalspiel der D-Junioren ließ die SpG Bad Brambach/Adorf nur ein 0:4 gegen den FC Erzgebirge Aue zu. Der Star des Spiels stand allerdings an der Seitenlinie.
Sehr gut verkauft haben sich am Freitag die C-Junioren der SpG Bad Brambach/Adorf im Fußball-Landespokal. Gegen die U-14-Auswahl des FC Erzgebirge Aue unterlagen die Obervogtländer lediglich mit 0:4. 220 Zuschauer im Stadion an der Elsteraue in Adorf sahen ein technisch gutklassiges Match, in dem die Gastgeber auch drei richtig gute...
