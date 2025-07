Ein Fußballherz für alle Fälle: Vom unauffälligen Spieler zum geschätzten Nachwuchstrainer der SG Rotschau

Marcel Schmidt zeigt, dass Engagement und Leidenschaft im Sport viel bewirken können. Seine Motivation? Die Freude der Kinder und das Vorbild seines Vaters.

Der Fußballplatz der SG Rotschau ist für Nachwuchstrainer Marcel Schmidt schon fast wie ein zweites Zuhause geworden. Wie Jugendleiter André Schäfer sagt, gab es in der vergangenen Saison fast keinen Tag in der Woche, an dem der 29-Jährige nicht dort anzutreffen war. „Er hat zwei Teams betreut, die D- und die C-Jugend. Eigentlich trainierte...