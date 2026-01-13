Ein Gegner mit 30 Kilogramm mehr auf den Rippen: Warum der Pausaer Ringer Chris Militzer plötzlich im Schwergewicht auf die Matte ging

Plauen
Pausa-Mühltroff. Das Eigengewächs des KSV Pausa ist eine feste Größe im Regionalliga-Team der WKG Pausa/Plauen. Im Interview blickt er auf die Saison zurück und sagt, was seine Mannschaft ausmacht.
Freie Presse: Sie haben in der vergangenen Saison in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm angefangen und am Ende im Schwergewicht bis 110 kg auf der Matte gestanden. Wie geht das?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.