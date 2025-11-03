Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
David Zbiral (am Ball) war mehrfach nur unfair zu stoppen, hier wurde er von hinten gehalten.
David Zbiral (am Ball) war mehrfach nur unfair zu stoppen, hier wurde er von hinten gehalten. Bild: Markus Pfeifer
David Zbiral (am Ball) war mehrfach nur unfair zu stoppen, hier wurde er von hinten gehalten.
David Zbiral (am Ball) war mehrfach nur unfair zu stoppen, hier wurde er von hinten gehalten. Bild: Markus Pfeifer
Plauen
Ein Lied in Endlosschleife: HC Einheit Plauen verliert erneut mit einem Tor Unterschied
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das 29:30 beim HC Glauchau/Meerane war bereits die fünfte Niederlage in Folge und die dritte Auswärtspartie Parkett hintereinander, die die Füchse denkbar knapp verloren.

Auch im prestigeträchtigen Duell beim HC Glauchau/Meerane ist dem HC Einheit Plauen der so wichtige Befreiungsschlag in der Handball-Regionalliga nicht gelungen – trotz lautstarker Unterstützung der eigenen Fans, eines Drei-Tore-Vorsprungs zu Beginn der Partie und einer Führung in der Schlussphase sind die Plauener nach dem 29:30 auf den 14....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
2 min.
HC Einheit Plauen kommt in der Handball-Regionalliga nicht in Tritt
Auch die sieben Treffer von Petr Linhart (am Ball) verhalfen dem HCE gegen Staßfurt nicht zu Zählbarem.
Mit dem 27:32 gegen Rot-Weiß Staßfurt haben die Vogtländer die vierte Niederlage in Folge quittieren müssen. Wieso es trotz der stimmungsvollen Unterstützung der 310 Zuschauer nicht gereicht hat.
Florian Wißgott
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
12:00 Uhr
4 min.
Starker Keeper, hart erarbeitetes Glück und Überzahl in der Schlussphase: So gewinnt der HC Glauchau/Meerane das Derby
So feierten die Akteure des HC Glauchau/Meerane den Sieg gegen den HC Einheit Plauen.
In der Handball-Regionalliga war das Duell zwischen dem HC Glauchau/Meerane und dem HC Einheit Plauen eine enge Kiste. Warum sich Pascal-Maxim Naumann vor 262 Zuschauern als Matchwinner feiern lassen durfte.
Holger Frenzel
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
Mehr Artikel