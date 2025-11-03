Ein Lied in Endlosschleife: HC Einheit Plauen verliert erneut mit einem Tor Unterschied

Das 29:30 beim HC Glauchau/Meerane war bereits die fünfte Niederlage in Folge und die dritte Auswärtspartie Parkett hintereinander, die die Füchse denkbar knapp verloren.

Auch im prestigeträchtigen Duell beim HC Glauchau/Meerane ist dem HC Einheit Plauen der so wichtige Befreiungsschlag in der Handball-Regionalliga nicht gelungen – trotz lautstarker Unterstützung der eigenen Fans, eines Drei-Tore-Vorsprungs zu Beginn der Partie und einer Führung in der Schlussphase sind die Plauener nach dem 29:30 auf den 14....