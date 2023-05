Ein Rekord für die Ewigkeit?

Im letzten Punktspiel der Saison erwarten die Sachsenliga-Handballer des HC Einheit Plauen (42:0 Punkte) den Tabellenvorletzten HSG Freiberg II (13:29). Das Spiel in der Einheit-Arena beginnt am Samstag um 18.30 Uhr. Mit einem Sieg gegen den Abstiegskandidaten aus Freiberg hätten die favorisierten Plauener mit 22 Siegen in 22...