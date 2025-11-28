„Ein riesiger Auftrag für unsere kleine Stadt“: Wie ein Sportevent in Klingenthal Kinder stark machen soll

Beim ersten Jugendtag unter dem Motto „Handball verbindet“ des HV 90 konnten sich die Nachwuchsspieler nicht nur wie Profis fühlen, sondern auch wichtige Werte für ein erfolgreiches Miteinander lernen.

Während in der Vier-Felder-Sporthalle im Sportcampus Klingenthal ein Handballspiel des Nachwuchses nach dem anderen ausgetragen und von Moderator Bernd Schädlich begleitet wurde, konnten sich vor allem junge Interessierte des kleinen, harzigen Leders in einem abgetrennten Bereich an verschiedenen Stationen wie einer... Während in der Vier-Felder-Sporthalle im Sportcampus Klingenthal ein Handballspiel des Nachwuchses nach dem anderen ausgetragen und von Moderator Bernd Schädlich begleitet wurde, konnten sich vor allem junge Interessierte des kleinen, harzigen Leders in einem abgetrennten Bereich an verschiedenen Stationen wie einer...