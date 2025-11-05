Ein vogtländischer Traum vom Ironman auf Hawaii

Triathlet Marcel Ottiger hat in diesem Jahr gleich zwei Weltmeisterschaften hinter sich gebracht. Zuletzt überzeugte er bei der Ironman-WM in Nizza mit Gesamtrang 27 und dem 4. Platz in seiner Altersklasse. Wenn er darüber spricht, kommt er ins Schwärmen.

3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad – und zum Schluss noch ein Marathonlauf. Warum tut man sich so etwas eigentlich an? „Ich glaube, man kann das nur machen, wenn man auch Spaß daran hat. Man darf auch im Rennen nie an die Distanz denken, sondern nur Kilometer für Kilometer“, sagt Marcel Ottiger aus Langenbach. Der... 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad – und zum Schluss noch ein Marathonlauf. Warum tut man sich so etwas eigentlich an? „Ich glaube, man kann das nur machen, wenn man auch Spaß daran hat. Man darf auch im Rennen nie an die Distanz denken, sondern nur Kilometer für Kilometer“, sagt Marcel Ottiger aus Langenbach. Der...