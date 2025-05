Einmal souverän, einmal Krimi: Der VfB Schöneck und der FC Fortuna Plauen ziehen ins Finale um den Vogtlandpokal ein

Zumindest ganz kurz durfte der krasse Außenseiter FSV Ellefeld an einer Sensation im Pokalhalbfinale schnuppern, ehe Schöneck mit 5:1 gewann. In Plauen gab es einen Pokalkrimi aus dem Bilderbuch.

20 Elfmeter brauchte es am Samstagabend in Plauen um den letzten Finalteilnehmer um den Vogtlandpokal zu ermitteln. Dabei folgte der FC Fortuna Plauen mit einem 10:9 nach Elfmeterschießen dem VfB Schöneck, der einige Zeit eher Schluss hatte und nach 90 Minuten mit 5:1 beim FSV Ellefeld gewann. Damit steht ein hochspannendes Endspiel am...