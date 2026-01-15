Eisschnelllauf: Mylauer Duo liefert sich spannenden Kampf um den Sieg

Reichenbach
Sieben junge Nachwuchstalente des TSV Vorwärts waren beim Sachsen-Thüringen-Pokal gefordert. Wie viele Medaillen sie holten.
Vier Podestplätze standen jetzt für sieben Nachwuchstalente des TSV Vorwärts Mylau beim dritten Wettkampf um den Sachsen-Thüringen-Pokal im Eisschnelllauf zu Buche. In der Altersklasse 9 lieferten sich dabei die beiden Mylauerinnen Annie Brenner und Amelia Arndt einen spannenden Kampf um den Sieg. Am Ende hatte Brenner knapp die Nase vorn. In...
