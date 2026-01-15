MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vier Medaillenplätze holten die Mylauer Eisschnellläufer jetzt.
Vier Medaillenplätze holten die Mylauer Eisschnellläufer jetzt. Bild: Symbolbild: MiguelAngel - stock.adobe.com
Vier Medaillenplätze holten die Mylauer Eisschnellläufer jetzt.
Vier Medaillenplätze holten die Mylauer Eisschnellläufer jetzt. Bild: Symbolbild: MiguelAngel - stock.adobe.com
Reichenbach
Eisschnelllauf: Mylauer Duo liefert sich spannenden Kampf um den Sieg
Von Steffi Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sieben junge Nachwuchstalente des TSV Vorwärts waren beim Sachsen-Thüringen-Pokal gefordert. Wie viele Medaillen sie holten.

Vier Podestplätze standen jetzt für sieben Nachwuchstalente des TSV Vorwärts Mylau beim dritten Wettkampf um den Sachsen-Thüringen-Pokal im Eisschnelllauf zu Buche. In der Altersklasse 9 lieferten sich dabei die beiden Mylauerinnen Annie Brenner und Amelia Arndt einen spannenden Kampf um den Sieg. Am Ende hatte Brenner knapp die Nase vorn. In...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
03.12.2025
2 min.
Von Sachsen bis zum Weltcup in Calgary: Mylauer Eisschnellläufer überzeugen überall
Betreuer Stephan Mothes mit Friedrich Ketzel, Carl Leonhard Fiebig, Helene Brückner, Sara Mothes und Constanze-Marie Mädler (von links) in Inzell.
Während Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts in Kanada um das Ticket für Olympia 2026 in Mailand kämpft, geben auch die Nachwuchssportler aus dem Vogtland Vollgas. Und sie werden belohnt.
Steffi Seifert
11:30 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang in Werdau: Für wen es stehende Ovationen und tosenden Beifall gab
Der wohl älteste aktive Konzertmeister Deutschlands, der 89-jährige Eberhard Viehweger, wurde von den Gästen des Neujahrsempfangs in Werdau mit stehenden Ovationen gefeiert.
In der Stadthalle erlebten am Mittwoch rund 400 Gäste beste Unterhaltung, bewegende Ehrungen und nachdenkliche Momente. Ein Protagonist wurde besonders herzlich gefeiert.
Annegret Riedel
18.12.2025
2 min.
Starke Nerven und schnelle Beine: Talente aus dem Vogtland beeindrucken in Inzell
Die Mylauer Kufenflitzer Tillmann Müller, Christian Böhm, Carl Leonhard Fiebig, Richard Ketzel, Lena Mothes, July Seifert (von links) mit den Trainern und Betreuern Reiner Roth (Mitte) und Stephan Mothes (rechts außen).
Beim Deutschland-Pokal sind die Kufenflitzer vom TSV Vorwärts noch einmal über sich hinausgewachsen. Einer von ihnen verbesserte sich sogar auf allen Strecken.
Steffi Seifert
11:30 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
Mehr Artikel