Eisschnelllauf: Mylauer Talent dominiert beim Deutschlandpokal

Helene Brückner drückte am Wochenende einem Wettkampf in Berlin ihren Stempel auf. Warum ihr ein Start aber verwehrt bleibt.

Drei neue Bestzeiten, am Ende 99 von 100 Punkten – Eisschnellläuferin Helene Brückner vom TSV Vorwärts Mylau hat am Wochenende beim zweiten Deutschlandpokal der Altersklassen 11 bis 13 aufhorchen lassen. Als Favoritin mit der Landesauswahl nach Berlin gereist, dominierte die Vogtländerin fast komplett die Rennen der AK 11. Nur im Massenlauf...