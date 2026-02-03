MENÜ
Der JV Ippon Rodewisch holte fünf Medaillen. Bild: Verein
Der JV Ippon Rodewisch holte fünf Medaillen. Bild: Verein
Oberes Vogtland
Elf Judoka aus dem Vogtland für Mitteldeutsche Meisterschaften qualifiziert
Von Thomas Gräf
Ein Platz auf dem Siegerpodest bei den Sachsenmeisterschaften vergangenes Wochenende war Voraussetzung. Mit fünf stellt der JV Ippon Rodewisch die meisten vogtländischen Starter.

Bei den vergangenes Wochenende in Demitz-Tumitz nahe Bischofswerda ausgetragenen Judo-Landesmeisterschaften der Altersklassen U 18 und U 21 waren vier Vereine aus dem Vogtland am Start. Für sie ging es neben Medaillen auch um die mit einem Platz auf dem Siegerpodest verbundene Qualifikation für die Mitteldeutschen Meisterschaften in zwei Wochen...
Mehr Artikel