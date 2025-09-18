Elf Monate kein Heimsieg: Beim VFC Plauen sind alle genervt

Am Samstagnachmittag soll der Bann beim Fußball-Oberligisten endlich gebrochen werden. Ein Selbstläufer wird die Partie gegen den 1. SC Heiligenstadt aber nicht.

Beim VFC Plauen sind sie alle genervt. Seit elf Monaten gelang den Gelb-Schwarzen kein Heimsieg. Das hat es in Plauen wohl noch nie gegeben. Weil der Regionalligaabsteiger aber alle drei Auswärtsspiele gewonnen hat, stellt niemand die Qualität des VFC-Kaders in Frage. Gleichzeitig stellt Cheftrainer Sedat Gören vor dem Heimspiel am Samstag aber...