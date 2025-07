Elf-Tore-Spiel: Merkur Oelsnitz setzt erstes Testspiel in den Sand

Die Sachsenklasse-Kicker aus dem Vogtland sind mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Bei der SpG FC Motor Zeulenroda unterlag Merkur mit 4:7.

Die 76 Zuschauer hatten am Sonntagnachmittag auf jeden Fall ihren Spaß - soweit sie es nicht mit dem SV Merkur Oelsnitz halten. Der Fußball-Sachsenklasse-Vertreter zog in seinem ersten Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison bei der SpG FC Motor Zeulenroda (Kreisoberliga Ostthüringen) mit 4:7 (2:2) den Kürzeren. Für die Oelsnitzer...