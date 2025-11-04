Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Schlussphase entschärft Reichenbachs Felix Müller (rechts in Gelb) eine Torchance von Brambachs Toni Sieber (Mitte in Schwarz).
In der Schlussphase entschärft Reichenbachs Felix Müller (rechts in Gelb) eine Torchance von Brambachs Toni Sieber (Mitte in Schwarz). Bild: Johannes Schmidt
Plauen
Elfer-Drama und Verlängerungskrimis: So spannend war das Vogtlandpokal-Achtelfinale
Von Thomas Gräf
Das Viertelfinale Kreispokal ist komplett. Drei Mannschaften brauchten mehr als 90 Minuten, um unter die letzten acht zu kommen.

Die letzten acht Fußballteams, die das Viertelfinale im vogtländischen Kreispokal bestreiten dürfen, sind am vergangenen Wochenende ermittelt worden. In den acht Begegnungen des Achtelfinales siegten immerhin fünfmal die Auswärtsteams. Einmal stand der Sieger erst nach Elfmeterschießen fest, zweimal nach der Verlängerung.
