Elfer-Drama und Verlängerungskrimis: So spannend war das Vogtlandpokal-Achtelfinale

Das Viertelfinale Kreispokal ist komplett. Drei Mannschaften brauchten mehr als 90 Minuten, um unter die letzten acht zu kommen.

Die letzten acht Fußballteams, die das Viertelfinale im vogtländischen Kreispokal bestreiten dürfen, sind am vergangenen Wochenende ermittelt worden. In den acht Begegnungen des Achtelfinales siegten immerhin fünfmal die Auswärtsteams. Einmal stand der Sieger erst nach Elfmeterschießen fest, zweimal nach der Verlängerung.