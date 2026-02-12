Endlich wieder Heimspiel für die Volleyballer des VSV Oelsnitz - das erste seit dem 6. Dezember!

In der Regionalliga steht am Samstagabend wieder mal eine Begegnung in vogtländischen Gefilden an. Der Gegner ist Tabellennachbar und kommt aus der Landeshauptstadt.

Fünfmal in Folge waren die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz in den vergangenen zwei Monaten auf fremdem Parkett angetreten. Nun haben sie am Samstag endlich wieder Heimspiel. Allerdings kein echtes in der Oelsnitzer Arena. Ab 19.30 Uhr duellieren sich die Vogtländer in der Plauener Helbighalle mit dem SV Kreuzschule Dresden. Beide... Fünfmal in Folge waren die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz in den vergangenen zwei Monaten auf fremdem Parkett angetreten. Nun haben sie am Samstag endlich wieder Heimspiel. Allerdings kein echtes in der Oelsnitzer Arena. Ab 19.30 Uhr duellieren sich die Vogtländer in der Plauener Helbighalle mit dem SV Kreuzschule Dresden. Beide...