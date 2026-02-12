MENÜ
Oberes Vogtland
Endlich wieder Heimspiel für die Volleyballer des VSV Oelsnitz - das erste seit dem 6. Dezember!
Von Thomas Gräf
In der Regionalliga steht am Samstagabend wieder mal eine Begegnung in vogtländischen Gefilden an. Der Gegner ist Tabellennachbar und kommt aus der Landeshauptstadt.

Fünfmal in Folge waren die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz in den vergangenen zwei Monaten auf fremdem Parkett angetreten. Nun haben sie am Samstag endlich wieder Heimspiel. Allerdings kein echtes in der Oelsnitzer Arena. Ab 19.30 Uhr duellieren sich die Vogtländer in der Plauener Helbighalle mit dem SV Kreuzschule Dresden. Beide...
08.02.2026
1 min.
Volleyball: Nach 1:0-Führung geht beim VSV Oelsnitz gar nichts mehr
Symbolfoto: Pixabay
Ohne Punkte fuhren die vogtländischen Regionalligavolleyballer am Samstag aus Leipzig wieder nach Hause. Ein unerklärlicher Leistungseinbruch machte zeitig alle Hoffnungen zunichte.
Thomas Gräf
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
26.01.2026
1 min.
Volleyball: VSV Oelsnitz kassiert erste Niederlage im Jahr 2026
Symbolfoto: Pixabay
0:3 hieß es für die Vogtländer am Samstagabend im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten USV TU Dresden. In 14 Tagen muss man zum vierten Mal in Folge reisen.
Thomas Gräf
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
