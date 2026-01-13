Erfolgreicher Start für LAV Reichenbach

Bei den Landeshallenmeisterschaften im Mehrkampf der AK U 14 und im Bahngehen hat der Verein am Wochenende die ersten Erfolge 2026 eingefahren.

Lara Ackermann und Constanze Golle vom LAV Reichenbach haben bei den Landeshallenmeisterschaften der Geher früh im Jahr gute Form bewiesen. Bei den gemeinsamen Titelkämpfen mit den Mehrkämpfern der AK U 14 gewannen sie in Chemnitz Gold im 3000-Meter-Bahngehen. Lara Ackermann (U 20) benötigte 15:25,36 Minuten, Constanze Golle (W 40) war nach...