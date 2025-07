Erfolgreicher Start in den Sommer für Markneukirchener Ringernachwuchs

Bei den Landesjugendspielen in Dresden haben die Talente aus dem oberen Vogtland noch einmal ordentlich mitgemischt. Bei den Großen laufen unterdessen die Vorbereitungen auf die neue Saison in der 2. Liga.

Einen erfolgreichen Start in die Ferien haben die Nachwuchsringer des AV Germania Markneukirchen hinbekommen. Vier von ihnen gingen bei den Landesjugendspielen in Dresden an den Start. Elisabeth Breitenbach und Rafael Schwanbeck sicherten sich dort mit jeweils zwei Siegen die Goldmedaille. Sieg und Niederlage gab es für Mika Puggel, der damit in...