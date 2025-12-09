Erhitzte Gemüter in der Fußball-Landesklasse der Frauen: Rodewisch und Pfaffengrün melden sich zu Wort

Beide Vogtland-Teams feierten am Wochenende jeweils einen Zu-null-Sieg. Trotzdem gab es aus Sicht der Trainer und Spielerinnen auch Anlass zum Kopfschütteln.

Die Fußballerinnen des 1. FC Rodewisch haben in der Landesklasse Süd/West ihre Erfolgsserie fortgesetzt und stehen mit 25 Punkten dicht hinter dem Tabellenführer Chemnitzer FC II (27 Punkte) auf Platz 2. Nach der Auftaktniederlage gegen die SG Jößnitz (1:3) gewannen sie bis auf ein Unentschieden gegen Merkur Oelsnitz jedes Spiel.