Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schiedsrichterin Birgit Sickl (links) und ihre Assistentinnen Marie Gottschalk und Dana Gruber ließen sich im aufgeheizten Spiel SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz gegen SV Waldenburg nicht aus der Ruhe bringen.
Schiedsrichterin Birgit Sickl (links) und ihre Assistentinnen Marie Gottschalk und Dana Gruber ließen sich im aufgeheizten Spiel SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz gegen SV Waldenburg nicht aus der Ruhe bringen. Bild: Tino Ratz
Schiedsrichterin Birgit Sickl (links) und ihre Assistentinnen Marie Gottschalk und Dana Gruber ließen sich im aufgeheizten Spiel SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz gegen SV Waldenburg nicht aus der Ruhe bringen.
Schiedsrichterin Birgit Sickl (links) und ihre Assistentinnen Marie Gottschalk und Dana Gruber ließen sich im aufgeheizten Spiel SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz gegen SV Waldenburg nicht aus der Ruhe bringen. Bild: Tino Ratz
Auerbach
Erhitzte Gemüter in der Fußball-Landesklasse der Frauen: Rodewisch und Pfaffengrün melden sich zu Wort
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beide Vogtland-Teams feierten am Wochenende jeweils einen Zu-null-Sieg. Trotzdem gab es aus Sicht der Trainer und Spielerinnen auch Anlass zum Kopfschütteln.

Die Fußballerinnen des 1. FC Rodewisch haben in der Landesklasse Süd/West ihre Erfolgsserie fortgesetzt und stehen mit 25 Punkten dicht hinter dem Tabellenführer Chemnitzer FC II (27 Punkte) auf Platz 2. Nach der Auftaktniederlage gegen die SG Jößnitz (1:3) gewannen sie bis auf ein Unentschieden gegen Merkur Oelsnitz jedes Spiel.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
10:00 Uhr
2 min.
Erfolg in der Fußball-Sachsenklasse: Frauen des 1. FC Rodewisch auf Rang 1
Die beiden Rodewischer Torschützinnen liegen sich hier im Spiel gegen die SG Jößnitz in den Armen.
Der 2:0-Derbyerfolg gegen die SG Jößnitz hat die Mannschaft von Peter Schmalfuß an die Tabellenspitze befördert. Die SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz lauert derweil nach ihrem Kantersieg auf Platz 3.
Laura-Louis Freimann
18.11.2025
1 min.
Fußball-Landesklasse: SG Jößnitz mischt weiter ganz oben mit
Nicole Döring (am Ball) sorgte kurz nach Wiederbeginn für das 2:0 der SG Jößnitz.
Nach dem 2:0-Erfolg am Sonntag beim SV Waldenburg bleiben die Vogtländerinnen auf dem 2. Tabellenplatz.
Steffen Bandt
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel