Erlbacher Rollstuhl-Tischtennisspieler qualifizieren sich für Relegation um Aufstieg in 2. Bundesliga

Erst seit dieser Saison stellt der TTV Erlbach eine Mannschaft in der Rollstuhl-Regionalliga. Am letzten Turnier-Spieltag konnten die Vogtländer in der eigenen Halle den Meistertitel bejubeln.

Andre Czinkewitz kam ganz spontan die Idee selbst eine Mannschaft des TTV Erlbach in der Rollstuhl-Regionalliga Süd-Ost zu stellen. „Ich habe letzte Saison in der Rückrunde für Dresden gespielt. Das war ein großer Zufall, weil ich beruflich dort war und hatte aus Interesse nachgeschaut, wann die Trainingszeiten sind - und das hatte gepasst.... Andre Czinkewitz kam ganz spontan die Idee selbst eine Mannschaft des TTV Erlbach in der Rollstuhl-Regionalliga Süd-Ost zu stellen. „Ich habe letzte Saison in der Rückrunde für Dresden gespielt. Das war ein großer Zufall, weil ich beruflich dort war und hatte aus Interesse nachgeschaut, wann die Trainingszeiten sind - und das hatte gepasst....