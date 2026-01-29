Erneute Planänderung beim VfB Auerbach: Auch das Testspiel beim Chemnitzer FC fällt dem Winterwetter zum Opfer

Auerbach
Es war abzusehen, dass sich der Punktspielstart des Fußball-Oberligisten für dieses Jahr verzögert. Am Freitag folgte nun zudem die Absage des Alternativprogramms. Wo und mit welchem Personal die Vogtländer eigentlich antreten sollten.
Der VfB Auerbach bleibt am Wochenende nicht einmal im Testspielmodus. Nachdem am Donnerstag zunächst das für Sonntag geplante Nachholspiel in der Fußball-Oberliga beim VfL Halle 96 witterungsbedingt abgesagt wurde, fiel am Freitagvormittag auch das für den Abend geplante Testspiel beim Chemnitzer FC dem Winterwetter zum Opfer. Dies sollte am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.