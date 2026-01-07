Erst springen, dann laufen mit Hindernissen: Wieso die Aschbergskispiele für die jüngsten Sportler so wichtig sind

Oberes Vogtland
Beim für viele der 37 jungen nordischen Kombinierer ersten Winter-Wettkampf der Saison wurde in Mühlleithen Vielseitigkeit gefordert. Dabei überzeugte auch ein siegreiches Trio des VSC Klingenthal.
Wie vielseitig die Aschbergskispiele sein können, zeigte sich am Sonntag in Mühlleithen. Zwar mussten die Langlaufwettbewerbe am Samstag noch abgesagt werden, doch die Mini-Kombi mit Miniskifliegen auf der kleinsten Vogtlandschanze K 10 und einem Lauf über 300 Metern mit Hindernissen konnte auch dank des technisch produzierten Schnees...
