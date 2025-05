Erste Meisterschaftspunkte für Niels Tröger

Im Rahmen des DTM-Saisonauftaktes 2025 in Oschersleben fuhr Niels Tröger zumindest in einem der beiden Rennen zur ADAC GT4 Germany in die Punkte. Ein Anfang ist also gemacht.

In Oschersleben wurde am vergangenen Wochenende die DTM-Saison 2025 eröffnet. Zum sechsten von acht Events macht die beliebte Sportwagen-Serie vom 22. bis 24. August Station am Sachsenring. Dann wird auch Niels Tröger als Teil der DTM-Rahmen- und Sportwagen-Nachwuchsserie ADAC GT4 Germany endlich zu seinem Heimspiel kommen. Im vorigen Jahr... In Oschersleben wurde am vergangenen Wochenende die DTM-Saison 2025 eröffnet. Zum sechsten von acht Events macht die beliebte Sportwagen-Serie vom 22. bis 24. August Station am Sachsenring. Dann wird auch Niels Tröger als Teil der DTM-Rahmen- und Sportwagen-Nachwuchsserie ADAC GT4 Germany endlich zu seinem Heimspiel kommen. Im vorigen Jahr...