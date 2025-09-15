Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marc Raithel setzte sich in Leipzig gegen die Top-Leute durch.
Marc Raithel setzte sich in Leipzig gegen die Top-Leute durch. Bild: Joachim Thoß
Marc Raithel setzte sich in Leipzig gegen die Top-Leute durch.
Marc Raithel setzte sich in Leipzig gegen die Top-Leute durch. Bild: Joachim Thoß
Reichenbach
Erster Auswärtserfolg für Reichenbacher Landesliga-Tischtennisspieler: Ein Zugang sticht heraus
Von Carsten Gündel
Dramatik pur in Leipzig: Die SG Blau-Weiß bewies Kampfgeist und Nervenstärke. Am Ende gab es einen Sieg und eine Niederlage. Für wen der Doppelspieltag nahezu perfekt lief.

Sieg und Niederlage gab es für die SG Blau Weiß-Reichenbach am zweiten Spieltag in der Tischtennis-Landesliga. Im ersten Auswärtsspiel des Leipziger Wochenendes besiegten die Vogtländer Mitaufsteiger SG Clara Zetkin Leipzig 2 mit 9:7. Die Blau-Weißen begannen stark mit zwei Doppelerfolgen. Marc Raithel und Raoul Süß siegten knapp mit 12:10...
