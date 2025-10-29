Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Christin Ziehr aus dem Vogtland ist bereit für ihr letztes Abenteuer 2025: Am 20. November möchte sie nonstop die Insel Ibiza zu Fuß umrunden.
Christin Ziehr aus dem Vogtland ist bereit für ihr letztes Abenteuer 2025: Am 20. November möchte sie nonstop die Insel Ibiza zu Fuß umrunden. Bild: Privat
Plauen
Erster Start im Ausland: Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen will Insel Ibiza nonstop zu Fuß umrunden
Von Laura-Louis Freimann
Der Termin im November steht schon lange im Kalender der 39-jährigen Ultrawanderin. Obwohl sie schon weitaus längere Strecken gemeistert hat, respektiert sie die vor ihr liegende Herausforderung sehr. Warum sie sich trotzdem „ein letztes Mal“ in diesem Jahr auf den Weg macht.

Der Flug ist gebucht und die Route geplant: Ultrawanderin Christin Ziehr aus Plauen wird am 20. November ihr letztes großes Abenteuer für dieses Jahr starten. Ohne Pause möchte die 39-Jährige zu Fuß die Insel Ibiza umrunden – es wird die erste eigene Tour außerhalb Deutschlands sein.
