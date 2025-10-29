Erster Start im Ausland: Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen will Insel Ibiza nonstop zu Fuß umrunden

Plauen
Der Termin im November steht schon lange im Kalender der 39-jährigen Ultrawanderin. Obwohl sie schon weitaus längere Strecken gemeistert hat, respektiert sie die vor ihr liegende Herausforderung sehr. Warum sie sich trotzdem „ein letztes Mal“ in diesem Jahr auf den Weg macht.
Der Flug ist gebucht und die Route geplant: Ultrawanderin Christin Ziehr aus Plauen wird am 20. November ihr letztes großes Abenteuer für dieses Jahr starten. Ohne Pause möchte die 39-Jährige zu Fuß die Insel Ibiza umrunden – es wird die erste eigene Tour außerhalb Deutschlands sein.
