Bei seinem Einstand für den VfB Schöneck bewies Zugang Danny Wild gegen Mülsen eines: Er hat es auch nach drei Jahren Pause immer noch drauf. Eine Minute nach seiner Einwechslung erzielte er den Treffer zum 3:0-Endstand.
Bei seinem Einstand für den VfB Schöneck bewies Zugang Danny Wild gegen Mülsen eines: Er hat es auch nach drei Jahren Pause immer noch drauf. Eine Minute nach seiner Einwechslung erzielte er den Treffer zum 3:0-Endstand.
Oberes Vogtland
Erstes Spiel, erstes Tor, erster Dreier: Zugang des VfB Schöneck kam, sah und siegte
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den 3:0-Endstand für die Obervogtländer gegen den SV Blau-Gelb Mülsen besorgte am Samstag der ehemalige Regionalligaspieler Danny Wild. Wieso der Spitzenreiter der Fußball-Sachsenklasse weitere hochklassige Erfahrung verpflichtete.

Es war der Einstand, wie ihn sich Schönecks Zugang Danny Wild erträumt hatte: In der 65. Minute wurde der ehemalige Regionalligaspieler am Samstag beim Stand von 2:0 eingewechselt, nur eine Minute später erzielte der 34-Jährige mit seiner ersten Ballaktion den 3:0-Endstand gegen den SV Blau-Gelb Mülsen. „Besser hätte es nicht laufen...
