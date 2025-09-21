Erstes Spiel, erstes Tor, erster Dreier: Zugang des VfB Schöneck kam, sah und siegte

Den 3:0-Endstand für die Obervogtländer gegen den SV Blau-Gelb Mülsen besorgte am Samstag der ehemalige Regionalligaspieler Danny Wild. Wieso der Spitzenreiter der Fußball-Sachsenklasse weitere hochklassige Erfahrung verpflichtete.

Es war der Einstand, wie ihn sich Schönecks Zugang Danny Wild erträumt hatte: In der 65. Minute wurde der ehemalige Regionalligaspieler am Samstag beim Stand von 2:0 eingewechselt, nur eine Minute später erzielte der 34-Jährige mit seiner ersten Ballaktion den 3:0-Endstand gegen den SV Blau-Gelb Mülsen. „Besser hätte es nicht laufen...