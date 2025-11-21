„Es ist eine wirklich große Ehre“: Plauen zeichnet 15 Nachwuchssportler als Botschafter des Sports aus

15 Nachwuchssportler wurden für ihre Leistungen stellvertretend für mehr als 10.000 aktive Sportler in 89 Plauener Vereinen geehrt. Was Oberbürgermeister Steffen Zenner und drei jungen Repräsentanten wichtig ist.

Handballerin Leya Trampel vom SV 04 Oberlosa, Handballer Collin Stöckert vom HC Einheit und der Basketballer Valentin Müller-Mellage vom BC Vogtland machen es vor: Die drei jungen Plauener sind Botschafter des Sports. „Ich möchte den Basketball vor allem in Plauen repräsentieren und junge Leute anregen, mit dem Sport anzufangen oder mal bei... Handballerin Leya Trampel vom SV 04 Oberlosa, Handballer Collin Stöckert vom HC Einheit und der Basketballer Valentin Müller-Mellage vom BC Vogtland machen es vor: Die drei jungen Plauener sind Botschafter des Sports. „Ich möchte den Basketball vor allem in Plauen repräsentieren und junge Leute anregen, mit dem Sport anzufangen oder mal bei...