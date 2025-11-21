Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Michael Degenkolb (hinten links), Geschäftsführer des Kreissportbundes Vogtland, und Oberbürgermeister Steffen Zenner (hinten, Dritter von links) ehrten die „Botschafter des Sports“.
Michael Degenkolb (hinten links), Geschäftsführer des Kreissportbundes Vogtland, und Oberbürgermeister Steffen Zenner (hinten, Dritter von links) ehrten die „Botschafter des Sports“. Bild: Oliver Orgs
Plauen
„Es ist eine wirklich große Ehre“: Plauen zeichnet 15 Nachwuchssportler als Botschafter des Sports aus
Von Florian Wißgott
15 Nachwuchssportler wurden für ihre Leistungen stellvertretend für mehr als 10.000 aktive Sportler in 89 Plauener Vereinen geehrt. Was Oberbürgermeister Steffen Zenner und drei jungen Repräsentanten wichtig ist.

Handballerin Leya Trampel vom SV 04 Oberlosa, Handballer Collin Stöckert vom HC Einheit und der Basketballer Valentin Müller-Mellage vom BC Vogtland machen es vor: Die drei jungen Plauener sind Botschafter des Sports. „Ich möchte den Basketball vor allem in Plauen repräsentieren und junge Leute anregen, mit dem Sport anzufangen oder mal bei...
