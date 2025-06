Ex-Stürmer des VFC Plauen schließt sich Regionalligist an

Lucas Will hat nach seinem Abgang beim vogtländischen Regionalliga-Absteiger eine neue Herausforderung gefunden. Der Angreifer schließt sich dem FSV Luckenwalde an. Unterdessen melden die Haselbrunner den Klassenerhalt ihrer A-Junioren.

Lucas Will ist auch in der nächsten Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost aktiv. Nach seinem Abschied beim VFC Plauen hat sich Will, der am Montag seinen 26. Geburtstag feierte, nun dem FSV Luckenwalde angeschlossen. Die Brandenburger hatten die abgelaufene Serie auf dem 14. Platz abgeschlossen und damit knapp den Klassenerhalt erreicht....