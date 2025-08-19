Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen beim Berliner 100-Meilen-Lauf: „Habe mir die Hände am Wasserkocher gewärmt“

Plauen
Die Ultrawanderin hat die nächsten 164 Kilometer hinter sich und gehört zu den 60 Prozent der Teilnehmer, die eine Medaille bekommen haben. Die Übergabe war dabei fast anstrengender als der Lauf selbst.
Alles in allem ist Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen zufrieden mit ihrer Leistung beim Berliner Mauerweglauf. Die offiziellen 162,1 Kilometer – ihr Handy zeichnete über zwei laufende Apps 164 km auf – schaffte die 39-Jährige in knapp 29 Stunden, 26,5 davon reine Laufzeit. Damit wurde sie Achte in ihrer Altersklasse W 35, 69. bei den...
