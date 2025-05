Fahrertag beim Pferdesportverein Auerbach-Sorga: Wer wird Vogtlandmeister?

Von 13 auf 25 Teilnehmer: Die Veranstalter freuen sich über das steigende Interesse. Die Ein- und Zweispänner starten in der Dressur und im Kegelparcours.

Der Pferdesportverein Auerbach-Sorga ermittelt am Freitag bei seinem Fahrturnier für Ein- und Zweispänner die Sieger in der Dressur und im Kegelparcours. Wer im Gesamtergebnis beider Disziplinen am besten abschneidet, kann außerdem Vogtlandmeister werden. Gemeldet sind 25 Teilnehmer, die größtenteils aus der Region kommen, teilweise aber auch...