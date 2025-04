Falkenstein lädt zum Vogtlandturnen: 65 Teilnehmer kämpfen um die Titel

Wer sind die besten Turner im Kreis? Teilnehmer aus Jößnitz, Tobertitz und Netzschkau haben neben den Gastgebern für den Wettkampf am Samstag gemeldet.

Der TV Falkenstein lädt am Samstag, von 8.30 bis circa 15 Uhr, zum Vogtlandturnen ein. Dort sollen die besten Athleten des Vogtlandkreises in ihren Altersklassen ermittelt werden. Im Sport- und Freizeitzentrum Falkenstein am Stadion werden in diesem Jahr um die 65 Teilnehmer erwartet. Dabei starten sowohl Jungen als auch Mädchen von der...