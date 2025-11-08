Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hatte in der Nacht zum Samstag in Auerbach Ärger mit rivalisierenden Fußball-Fans.
Die Polizei hatte in der Nacht zum Samstag in Auerbach Ärger mit rivalisierenden Fußball-Fans.
Auerbach
Fan-Ausschreitungen nach Fußball-Vogtlandderby zwischen dem VfB Auerbach und dem VFC Plauen
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei den Vorfällen am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag sind mindestens vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei bestätigt, waren Anhänger beider Vereine an zwei Stellen aneinandergeraten.

Im Anschluss an das Vogtlandderby der Fußball-Oberliga zwischen dem VfB Auerbach und dem VFC Plauen (2:2) ist es am Freitagabend zu Fanausschreitungen gekommen. Nachdem die Polizei am Samstagfrüh eine entsprechende Anfrage der „Freien Presse“ noch unbeantwortet ließ, wurden die Vorfälle am Vormittag in einer offiziellen Pressemitteilung...
