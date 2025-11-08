Fan-Ausschreitungen nach Fußball-Vogtlandderby zwischen dem VfB Auerbach und dem VFC Plauen

Auerbach
Bei den Vorfällen am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag sind mindestens vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei bestätigt, waren Anhänger beider Vereine an zwei Stellen aneinandergeraten.
Im Anschluss an das Vogtlandderby der Fußball-Oberliga zwischen dem VfB Auerbach und dem VFC Plauen (2:2) ist es am Freitagabend zu Fanausschreitungen gekommen. Nachdem die Polizei am Samstagfrüh eine entsprechende Anfrage der „Freien Presse“ noch unbeantwortet ließ, wurden die Vorfälle am Vormittag in einer offiziellen Pressemitteilung...
