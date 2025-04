Faustball-Landesliga: Frauen der SG Waldkirchen auf dem Bronzerang

Zwei von drei Partien des letzten Spieltags der Saison haben die Frauen der SG gewonnen. Das reichte zu Rang 3.

Die Faustballerinnen der SG Waldkirchen haben am letzten Spieltag der Saison noch einmal ordentlich abgeschnitten und sich in der Endabrechnung der Landesliga noch den 3. Platz gesichert. In Merseburg setzten sich die Vogtländerinnen im ersten Spiel gegen den SV Kubschütz II mit 2:1 durch. Das war wichtig, denn in der Endtabelle stehen die...