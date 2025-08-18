Faustball, Landesliga: Waldkirchener Teams beenden die Saison auf Platz 4 und 5

Auerbach
Auf heimischem Rasen konnten die Frauen am Sonntag noch zwei Siege einfahren. So oft waren auch die Männer in Dresden erfolgreich.
Saisonende für die Waldkirchener Faustballer: Am letzten Spieltag sammelten die beiden Landesliga-Teams noch einmal Punkte. Die Frauen gewannen auf heimischem Rasen gegen den Vierten SV Kubschütz II und Schlusslicht BSC Motor Rochlitz jeweils mit 2:0 und gaben trotz knapper Satzausgänge nur die Partie gegen Vizemeister SV Walddorf mit 0:2 ab....
