Die Landesliga-Faustballerinnen der SG Waldkirchen sitzen hier nach ihrem Saisonabschluss zusammen. Sie wurden Fünfter. Bild: SG Waldkirchen
Die Landesliga-Faustballerinnen der SG Waldkirchen sitzen hier nach ihrem Saisonabschluss zusammen. Sie wurden Fünfter. Bild: SG Waldkirchen
Auerbach
Faustball, Landesliga: Waldkirchener Teams beenden die Saison auf Platz 4 und 5
Von Laura-Louis Freimann
Auf heimischem Rasen konnten die Frauen am Sonntag noch zwei Siege einfahren. So oft waren auch die Männer in Dresden erfolgreich.

Saisonende für die Waldkirchener Faustballer: Am letzten Spieltag sammelten die beiden Landesliga-Teams noch einmal Punkte. Die Frauen gewannen auf heimischem Rasen gegen den Vierten SV Kubschütz II und Schlusslicht BSC Motor Rochlitz jeweils mit 2:0 und gaben trotz knapper Satzausgänge nur die Partie gegen Vizemeister SV Walddorf mit 0:2 ab....
Mehr Artikel