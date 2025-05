Festung Einheit-Arena hält: Der HC Einheit Plauen siegt auch im letzten Heimspiel der Handball-Regionalliga

Knapp ging es zu, doch am Ende konnte der HCE mit seinen Fans einen 28:27-Heimsieg gegen Elbflorenz II feiern. Damit blieben die Plauener 2025 ohne Heimniederlage.

Mit dem siebten Sieg im siebten Heimspiel der Rückrunde in der Handball-Regionalliga ist der HC Einheit Plauen vom vierten Tabellenplatz nicht mehr zu verdrängen. In einem dramatischen Spiel, das erst in den letzten Sekunden entschieden wurde, gelang vor 420 Zuschauern nach einer vor allem kämpferisch überragenden Leistung ein 28:27-Sieg gegen...