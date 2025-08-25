Feuer frei am Samstag: Oelsnitzer Meister werden zum Schützenfest ausgeschossen

Von 10 bis 18 Uhr können Interessierte ihr Geschick im Umgang mit Kleinkaliberwaffen testen. Für die erstplatzierten Frauen und Männer gibt es Pokale und Preise. Auch ein neuer Schützenkönig wird vorgestellt.

Im Rahmen des Schützenfestes der Schützengesellschaft Oelsnitz wird am Samstag auf dem Gelände an der Schönecker Straße die Stadtmeisterschaft im Schießen für Nichtaktive ausgetragen. Mitmachen können Personen ab 14 Jahre. Geschossen wird zwischen 10 und 18 Uhr mit Kleinkaliberwaffen, wahlweise mit Pistole, Revolver oder Gewehr. Pro Start... Im Rahmen des Schützenfestes der Schützengesellschaft Oelsnitz wird am Samstag auf dem Gelände an der Schönecker Straße die Stadtmeisterschaft im Schießen für Nichtaktive ausgetragen. Mitmachen können Personen ab 14 Jahre. Geschossen wird zwischen 10 und 18 Uhr mit Kleinkaliberwaffen, wahlweise mit Pistole, Revolver oder Gewehr. Pro Start...