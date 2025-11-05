Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Foto: Verein
Foto: Verein Bild: verein
Foto: Verein
Foto: Verein Bild: verein
Oberes Vogtland
Feuer frei für Jedermann: Oelsnitzer Schützen suchen beste Nichtaktive
Von Thomas Gräf
Auf der Anlage an der Schönecker Straße können sich am Samstag Hobbyschützen im Kampf um den Vogtlandpokal versuchen.

Die Schützengesellschaft lädt alle nichtaktiven Schützen am Samstag auf ihre Anlage an der Schönecker Straße ein. Dort wird der 2. Vogtlandpokal ausgeschossen. Mitmachen dürfen alle Interessenten ab 14 Jahre. Geschossen werden kann zwischen 14 und 18 Uhr mit Kleinkaliberpistole oder - revolver auf eine Entfernung von 25 Metern. Gegen einen...
