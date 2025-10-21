Finals des Fußball-Vogtlandpokals 2026 in Markneukirchen

Die Spielgemeinschaft Wernitzgrün/Markneukirchen konnte sich unter fünf anderen Bewerbern durchsetzen und veranstaltet im kommenden Jahr die Endspiele des Kreispokals. Die Vorbereitungen laufen schon jetzt.

Es kam bisher noch nicht vor, dass die SpG Wernitzgrün/Markneukirchen zu einer Pressekonferenz eingeladen hat. Der Grund für die Premiere: Es gab spannende Dinge zu verkünden. Spieler, Mitglieder und Vertreter regionaler Medien wurden darüber informiert, dass das nächste Pokalfinal-Wochenende des Vogtländischen Fußballverbandes vom 26. bis... Es kam bisher noch nicht vor, dass die SpG Wernitzgrün/Markneukirchen zu einer Pressekonferenz eingeladen hat. Der Grund für die Premiere: Es gab spannende Dinge zu verkünden. Spieler, Mitglieder und Vertreter regionaler Medien wurden darüber informiert, dass das nächste Pokalfinal-Wochenende des Vogtländischen Fußballverbandes vom 26. bis...