Frauen der SG Jößnitz lassen es in der Fußball-Landesklasse krachen

Einen glatten 5:0-Erfolg gegen den FSV Marienberg haben die Vogtländerinnen am Sonntag gefeiert. Lohn ist der Sprung auf den 2. Tabellenplatz.

In Staffel Süd/West der Fußball-Landesklasse sind die Frauen der SG Jößnitz am Sonntag auf den 2. Platz der Tabelle geklettert. Beim 5:0-Heimsieg gegen das Team des FSV Motor Marienberg brauchten sie allerdings etwas Geduld. Von Beginn an bestimmten die Gastgeberinnen das Geschehen und erspielten sich zahlreiche Chancen, defensiv stand das...